Así estará el clima este lunes, según el IMN

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Las condiciones lluviosas continúan para este lunes 21 de septiembre, debido a condiciones inestables y húmedas asociadas con la posición de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el país, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante las primeras horas del día, se esperan desarrollos nubosos asociados a aguaceros y tormentas en las regiones marítimas del Pacífico y el Caribe. En el resto del país, se prevé nubosidad entre poca y parcial.

Para la tarde, se esperan aguaceros y tormentas eléctricas en el Pacífico, el Valle Central y las zonas montañosas de la vertiente del Caribe y sus alrededores. Estos eventos podrían presentar intensidades fuertes de manera temporal.

Las lluvias tenderán a disminuir en intensidad hacia el final de la tarde y las primeras horas de la noche. Además, durante la noche se esperan aguaceros y tormentas en sectores costeros del Pacífico.