Así estamos como país

Fernando Berrocal

Exministro de Seguridad Pública

Con la no elección de magistrados suplentes en la Asamblea Legislativa y sus consecuencias directas para la funcionalidad del Poder Judicial, estamos ante una inédita y muy grave crisis de competencias constitucionales, a lo que se suma también la fuertísima tensión y el conflicto público con el Poder Ejecutivo, por el tema presupuestario y en asuntos de seguridad nacional y ciudadana.

Es hasta redundante reiterar que, en democracia, el diálogo es fundamental y que la confrontación legítima de ideas y propuestas, en absoluto significa “destruir puentes” entre factores políticos y entre los tres Poderes del Estado.

Constitucionalmente el Estado es uno, aunque este dividido en tres Poderes, cuyas competencias propias y legítimas, de ninguna manera impiden la necesaria cooperación estratégica y el trabajo coordinado entre esos Poderes, en beneficio de los supremos intereses de Costa Rica y sus habitantes.

Además, hay una razón política y pragmática: 31 Diputados no son suficientes.

Lo digo como ex ministro de la Presidencia del único gobierno que ha tenido 33 diputados en la Asamblea Legislativa, como fue el de Luis Alberto Monge, quien como gobernante se empeñó siempre en dialogar sinceramente con la oposición política y los sectores económicos y sociales organizados, para lograr entre todos, soluciones viables y consensuadas, en medio de la más grave crisis económica y fiscal desde la Revolución de 1948 y hasta el presente.

Se que la memoria de los pueblos es corta y más en política, pero baste sólo recordar que, aquel gobierno social democrático, recibió el Banco Central sin un solo dólar de reservas monetarias y que, en los días del traspaso de poderes, el colón sufrió una devaluación sin precedentes históricos y una inflación galopante que despedazó la economía nacional.

La Casa Presidencial, entonces, se transformó en un gran centro de negociaciones patrióticas y cuantas veces fue necesario los ministros del Poder Ejecutivo acudieron a la Asamblea Legislativa a dialogar, negociar y encontrar soluciones nacionales. Se me dirá que eran otros tiempos y otra forma de hacer política. Pero eso no niega, en absoluto, como es obvio y es un hecho objetivo y realista, que los problemas fundamentales y estructurales de Costa Rica se volvieron a complicar y en serio y que son aún mayores y acumulados, aunque tengamos US$16.000 millones de reservas en el Banco Central e inflación negativa.

La verdad sea dicha y de frente: la agenda nacional está a punto de explotar en cinco o más temas críticos (incluido de nuevo el fiscal) y no sólo se trata de este conflicto inédito, jurídico y político de competencias constitucionales entre los tres Poderes del Estado.

¡Así estamos! A mi juicio nada bien. El país necesita diálogo y soluciones democráticas, viables y pragmáticas.

¿Y usted qué opina?