Así es la nueva casa del hombre más longevo de Costa Rica

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Tres meses bastaron para que don José Flores, de 119 años, recibiera una vivienda nueva y pudiera cumplir el sueño de tener un techo digno junto a su familia.

El guanacasteco recibió este viernes las llaves de su nuevo hogar en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, luego de que la presidenta Laura Fernández se comprometiera a ayudarlo.

La mandataria visitó a Flores en julio pasado, durante las actividades conmemorativas de la Anexión del Partido de Nicoya. En esa ocasión, conoció las condiciones de la vivienda donde residía y le prometió una casa digna.

Las fotografías del antes y después muestran las condiciones de la antigua vivienda y el inmueble que ahora ocupará la familia.

Así era la casa donde habitada don José y su familia

Visita de la presidenta Laura Fernández en julio 2026

Este es el nuevo hogar del costarricense más longevo del país y su familia.

Entrega de la casa a don José por parte de la presidenta Fernández

Equipada con muebles y hasta un diario

La ayuda no se limitó a levantar una estructura firme y moderna. Para sorpresa y dicha de la familia, la residencia fue entregada totalmente equipada para que no les hiciera falta nada desde el primer día.

El inmueble cuenta con muebles completamente nuevos, electrodomésticos de paquete y una importante dotación de víveres en la alacena que garantiza el sustento alimentario de don José y sus allegados en esta nueva etapa de sus vidas.

Algunos de los electródomesticos de la nueva casa

Parte del diario entregado

Según informó el Poder Ejecutivo, la iniciativa forma parte de la denominada «Estrategia Costa Rica Centenaria», orientada a mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores.

La entrega se concretó mediante un trabajo conjunto del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y Grupo Mutual.

Periodista: Luis Diego Mora