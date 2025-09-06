La noche de este viernes, ocurrió una aparatosa colisión en Ochomogo, Cartago, cerca de la estación de servicio Cristo Rey, dejando como resultado 1 fallecido y 2 heridos críticos.
El accidente se dio tras una colisión de un vehículo con 3 ocupantes contra un poste y una valla divisora, lo que dejó una femenina de 18 años fallecida en el lugar, mientras los otros 2 ocupantes fueron trasladados al centro médico en condición roja.
Se desconocen las causas del accidente, sin embargo, el oficial de tránsito, menciona que existe una posibilidad que haya ocurrido por falta de alumbrado público.