La noche de este viernes, ocurrió una aparatosa colisión en Ochomogo, Cartago, cerca de la estación de servicio Cristo Rey, dejando como resultado 1 fallecido y 2 heridos críticos.

Fotografía: Joaquín Salas

Fotografía: Joaquín Salas

El accidente se dio tras una colisión de un vehículo con 3 ocupantes contra un poste y una valla divisora, lo que dejó una femenina de 18 años fallecida en el lugar, mientras los otros 2 ocupantes fueron trasladados al centro médico en condición roja.

Video: Joaquín Salas

Se desconocen las causas del accidente, sin embargo, el oficial de tránsito, menciona que existe una posibilidad que haya ocurrido por falta de alumbrado público.