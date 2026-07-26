El Ministerio de Justicia y Paz mostró este sábado, por primera vez, imágenes del módulo de máxima seguridad donde permanecerán recluidos Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, tras su captura en un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El video divulgado por las autoridades documenta el ingreso de ambos privados de libertad a La Reforma, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Las imágenes muestran el recorrido por distintos filtros de control, escáneres, revisiones y accesos restringidos antes de llegar a las celdas donde cumplirán el régimen especial de máxima contención.

Según el Ministerio de Justicia, alias “Diablo” y alias “Tan” permanecerán confinados las 24 horas del día, sin derecho a salir al patio ni a recibir horas de sol. Además, tendrán prohibidas las visitas familiares e íntimas, las llamadas telefónicas y cualquier contacto físico, incluso con sus abogados, quienes únicamente podrán atenderlos mediante locutorios.

Las autoridades indicaron que ambos estarán bajo vigilancia permanente de oficiales de unidades especiales, con monitoreo constante y estrictos protocolos de seguridad.