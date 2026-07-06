Así es el balón con el que se jugará la final del Mundial 2026

La Copa del Mundo está llegando a su fin. Mientras se disputan los octavos de final, la FIFA y la marca Adidas ya presentaron el esférico con el que se jugarán las semifinales, el duelo por el tercer lugar y la gran final.

El balón fue apodado como la Trionda Final, siendo prácticamente el mismo diseño de la Trionda original, pero con un cambio en los colores, trascendiendo el dorado y combinándolo con una base negra, esto como referencia al emblemático trofeo del certamen. Asimismo, destacan los detalles en las letras y en el contorno de los logotipos en rosa, amarillo y rojo.

El juego en el que se decidirá al campeón del Mundial 2026 se realizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra