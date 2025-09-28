El cantante costarricense Deeikel lanzó recientemente una canción con enfoque ambiental que integra sonidos poco convencionales junto con un ritmo afrobeat.

El tema, titulado Esencial, utiliza elementos relacionados con los desechos para transformar una problemática cotidiana en un mensaje positivo.

“Me emociona que la gente disfrute la canción y al mismo tiempo piense en cómo cada gesto cuenta”, señaló el artista.

“Crear Esencial me permitió hablar de los lugares donde vivimos y de los espacios que compartimos. Cuidar el entorno es cuidar lo que somos”, afirmó el costarricense.

La canción forma parte de la campaña “Si se bota, se nota”, promovida por esencial Costa Rica, cuyo objetivo es visibilizar la importancia de un adecuado manejo de los residuos en espacios públicos y naturales.

El concepto es claro: tirar basura en lugares indebidos “se nota“, y hacerlo bien, “también se nota“.