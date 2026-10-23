Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La tarde de este viernes, la exreina de belleza de apellido Mullins, de 30 años, fue detenida por agentes de la Oficina Central Nacional Interpol – San José del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien figura como imputada en el caso “Riverside”.

Según las autoridades, Mullins fue detenida a las 2:22 p.m. en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría luego de que aterrizara en el país procedente de un vuelo de Suiza.

La sospechosa, a quien se le relaciona con el extraditable Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, mantenía una alerta de captura por parte de Interpol desde el inicio del caso “Riverside”.

Mullins figura como sospechosa de legitimación de capitales dentro de la presunta estructura criminal de “Pecho de Rata”.

Posteriormente, fue trasladada bajo custodia de la policía ante la autoridad judicial que requería su captura, la Fiscalía de Limón.

De esta manera, la mujer de 30 años se suma a las personas vinculadas con investigaciones por narcotráfico en Costa Rica que también son requeridas por la justicia estadounidense.

Por el momento, no se ha informado de una eventual entrega a las autoridades norteamericanas, debido a que el proceso deberá cumplir con los trámites judiciales correspondientes.

Mullins es una figura de amplio peso y trayectoria en el ámbito de la belleza nacional.

Desde muy joven inició su carrera en las pasarelas, participando en certámenes como Señorita Verano. Posteriormente, compitió en 2 ediciones de Miss Universe Costa Rica: primero en el año 2019 y, más recientemente, en la edición de 2024, donde logró destacar y posicionarse como una de las finalistas del prestigioso concurso.