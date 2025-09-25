Figuras políticas despidieron a través de comunicados y redes sociales a la exprimera dama Karen Olsen Beck, fallecida este jueves 25 de setiembre.

Montserrat Ruiz, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), emitió un comunicado en redes.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Karen Olsen Beck, ex Primera Dama de la República, ex Diputada, y ex presidenta de la Fundación José Figueres Ferrer para el Desarme, la Paz, la Libertad y el Desarrollo Sostenible. Madre del expresidente José María Figueres Olsen”, expresó la congresista.

De la misma forma, la activista Nicole Mesén, publicó un sentido mensaje en sus redes.

El diputado Danny Vargas lamentó el fallecimiento de Olsen.