El fallecimiento de Luis Campbell Patterson, padre de la exvicepresidenta de la República Epsy Campbell Barr y de la escritora Shirley Campbell Barr, generó múltiples muestras de condolencia en el ámbito político, cultural y social de Costa Rica y la región.

La diputada Katherine Moreira expresó a través de sus redes sociales:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de don Luis Campbell Patterson, querido padre de grandes lideresas costarricenses como doña Epsy Campbell y doña Shirley Campbell. Su vida deja un legado de amor, ejemplo y enseñanzas que siempre permanecerá en el corazón de quienes lo conocimos”.

La legisladora extendió su pésame a toda la familia Campbell, en especial a Tanisha, Narda y demás hermanos y nietos.

Desde el ámbito artístico, la cantante Sacha Campbell, pionera del latin jazz, dedicó un sentido mensaje en el que recordó la pasión de su padre por la música y su influencia en la familia:

“Él vivía la música. Sonreía con el rostro entero y levantó caminos de la nada. Nos mostró que la superación no es un discurso, es una vida entera hecha de empeño y amor. Hoy te celebro, Papi Luis”.

Las condolencias también trascendieron fronteras. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, escribió en su cuenta oficial: