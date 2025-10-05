Las autoridades confirmaron este domingo el fallecimiento de una niña y 2 adultos, víctimas de un terraplén que cayó sobre una casa en San Ramón.

En el sitio, una pendiente ubicada a un costado de la vivienda habría cedido, cayendo directamente en el inmueble.

Esto provocó que 2 adultos y una niña, todos de nacionalidad nicaragüense, fallecieran.

Comunidad de luto

Ante esto, la escuela a la que asistía la niña y la comunidad en general lamentaron el fallecimiento y aseguraron que se encontraban de luto.

“Le enviamos nuestras más sinceras condolencias, paz y fortaleza a su familia. Unámonos en oración por la fortaleza para la familia doliente”, escribió la Escuela La Palma Occidente.

Las Asociaciones de Desarrollo también se unieron al dolor por el fallecimiento de la familia.

“Nos unimos en solidaridad con esta familia de nuestra comunidad que atraviesa un doloroso momento”, destacaron.

La Escuela Monseñor Juan Vicente Solís F. de Piedades Sur se unió también al dolor por la perdida.