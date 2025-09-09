El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la muerte de Angela Stevie Kowalchuk, también conocida como Natalia Rae, una mujer estadounidense que falleció el martes 2 de setiembre en una torre de apartamentos en Sabana Sur, Mata Redonda, San José.

La mujer, que era conocida por sus cercanos de manera cariñosa como “Nat”, falleció a los 33 años. Según su obituario, perdió la vida mientras perseguía una de las mayores pasiones de su vida, viajar al extranjero.

Kowalchuk era reconocida en plataformas de webcams para adultos. Un día antes de su fallecimiento, la mujer había compartido en redes que había sufrido una lesión en su pierna y estaba descansando en su hotel.

El día de la muerte, Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento de su cuerpo.

El incidente fue reportado minutos después de las 2:00 p.m. donde se mencionaba que la compañera de cuarto de la ahora occisa la habría ubicado inconsciente.

Personal de la Cruz Roja Costarricense se movilizó al sitio y declararon sin signos vitales a la mujer, por lo que se coordinó con la policía judicial.

La noticia en primera instancia fue confirmada por su hermana, quien en la cuenta de X de la actriz confirmó su fallecimiento.

“Mientras estaba de vacaciones, disfrutando al máximo como siempre, mi querida hermana falleció. Sé que fue una luz en sus vidas tanto como en las mías, y la forma en que hablaba de ustedes me decía lo mucho que significaba para ustedes”, destacó.

Hi all this is Natalia’s sister, and I hate that I have to do this.



While on vacation, living her best life as always, my light of a sister passed away. I know that she was as much a light in your life as she was in mine, and the way she spoke of you all told me how much she… — Natalia Rae 🐾 (@Natalia_Rae_) September 4, 2025

A la hora de que los agentes judiciales realizaron la inspección preliminar del cuerpo, observan que la mujer no presentaba lesiones visibles que hagan presumir una muerte violenta.

Su autopsia ya fue realizada, pero se encuentran a la espera de los resultados para determinar la manera y causa de muerte.

A la mujer la describen como “un alma independiente, una buscadora y, sobre todo, una unificadora de personas”.