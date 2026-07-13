Así despiden a menor beisbolista asesinado a balazos en Limón 

El asesinato del beisbolista de 16 años durante un ataque armado en Pacuare Viejo de Limón ha provocado una ola de mensajes de despedida por parte de instituciones educativas y organizaciones deportivas que destacaron su calidad humana y su talento dentro del béisbol.

El joven, cursaba sus estudios en el Colegio de Limón Diurno, institución que manifestó su solidaridad con la familia tras conocer la noticia.

“Nos unimos al dolor de los padres, familiares y amigos de quien en vida fue el joven estudiante de nuestra institución. Elevamos una oración por su descanso y fortaleza para su familia en estos momentos difíciles”, publicó el centro educativo.

A las muestras de pesar también se sumaron el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Limón, la Federación Costarricense de Béisbol y la Asociación de Béisbol de Santo Domingo, donde el adolescente desarrollaba su carrera deportiva.

“Nunca imaginamos tener que despedirte tan pronto. Con el corazón destrozado, pero con la esperanza en nuestra fe y Señor, de que algún día volveremos a encontrarnos y poder abrazarte. Descansa en paz Papo, nuestras oraciones para ti y para tu familia. Siempre te llevaremos en nuestro corazón #9 💔”, expresó la Asociación de Beisbol de Santo Domingo.

Quienes compartieron con él lo describen como un muchacho disciplinado, trabajador y con un futuro prometedor en el béisbol nacional. Su reciente participación en un torneo internacional en Ecuador reforzaba las expectativas sobre su crecimiento deportivo.

La tragedia ocurrió la madrugada del domingo cuando, según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a dos adolescentes que permanecían en una alameda de Pacuare Viejo y les dispararon en múltiples ocasiones con armas de grueso calibre.

El menor de 16 años falleció en el Hospital Tony Facio, mientras que el joven de 17 años perdió la vida en el lugar del ataque.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del doble homicidio e identificar a los responsables del crimen.