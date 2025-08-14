Con una despedida cargada de emoción y simbolismo, el carismático Ítalo Marenco vivió este 14 de agosto su último programa en el set de Giros, en el canal de La Uruca.

Tal como se había anunciado días atrás, el presentador cerró un importante ciclo de su vida profesional.

En una escena que recordaba los momentos finales de La Casa de los Famosos, Ítalo apareció en una especie de “altar”, acompañado por sus compañeros Charlyn López, Rafa Pérez y Maricris Rodríguez, quienes lo rodearon con cariño durante este emotivo adiós.

Con la voz cargada de sentimientos, Ítalo se dirigió al público que lo ha acompañado durante más de una década:

“Si usted se levantó conmigo en algún momento y estaba triste y le pude cambiar, aunque sea un poquito, eso me lo llevó en el corazoncito”, relató en vivo.

“La vida es de retos y de cambios, hoy cierro un ciclo que fue toda una etapa muy linda de mi vida. Uno se tiene que ir feliz y de igual manera agradecido con una empresa que apostó por mí y eso me lo voy a llevar siempre. Así es como se tienen que cerrar procesos como un caballero”, afirmó.

Fiel al dramatismo del famoso reality, Ítalo cruzó una puerta simbólica donde un camarógrafo le entregó una maleta con objetos representativos de su paso por el programa.

Mientras tanto, en las pantallas del set se proyectaban los momentos más memorables de sus 11 años en Giros, llenando el ambiente de nostalgia.