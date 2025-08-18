Este domingo, el popular programa de humor “Pelando el Ojo”, confirmó el fallecimiento de uno de sus compañeros, José Ricardo Carballo.

Carballo falleció en un accidente de tránsito que tuvo lugar la madrugada del sábado en la Ruta 1, sector de La Garita de La Guácima.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacó que se trató de una colisión frontal entre dos vehículos.

En el lugar falleció un hombre de apellido Carballo, de 42 años, identificado como el integrante del espacio radial. Otro hombre, de apellido Espinoza y 28 años, fue declarado sin signos vitales en centro médico. Por otro lado, la mujer, de 26 años, continúa siendo atendida.

Así despiden al integrante de “Pelando el Ojo”: