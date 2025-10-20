Randall Aguilar, exciclista de la Vuelta de Costa Rica, fue asesinado la tarde de este lunes en Birrisito de Paraíso, en Cartago.

Al trascender su muerte, los mensajes y las esquelas no se hicieron esperar y en redes se compartieron distintos mensajes.

Aguilar es recordado como un ciclista que participó de la Vuelta de Costa Rica en 2023. En aquella ocasión participó como parte del equipo Distribuidora Cruz – Tecnoforest.

Su asesinato

Aguilar fue asesinado dentro de un taller mecánico ubicado en Birrisito de Cartago.

Según trascendió, 2 sujetos fuertemente armados llegaron en moto al establecimiento y dispararon en varias ocasiones contra la víctima.

Al lugar acudieron unidades de Cruz Roja, sin embargo, tras varios minutos de intentar salvar la vida, fue declarado fallecido en el sitio.

En colaboración con el periodista Allan Madriz.