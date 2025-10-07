La reconocida actriz, Kimberly Hébert Gregory, falleció a sus 52 años, según confirmó su exesposo a través de las redes sociales.

La muerte habría tenido lugar el 3 de octubre, pero de momento se desconoce la causa de su muerte.

Ante esto, en redes sociales diversas figuras del mundo de los espectáculos reaccionaron.

Walton Goggins, actor estadounidense, compartió un posteo en Instagram en dedicatoría a la actriz.

“Me hizo reír como ninguna. Una profesional. Una maldita SOPRANO que nunca fallaba una nota. Te extrañaremos, amiga. Tanto como lo sabes”, destacó en su Instagram.

Kym Whitley, otra reconocida actriz, comentó en su dolor por la perdida en publicación donde se anunció la muerte.

“¡Nooooo! ¡No tengo palabras! Estaba luchando por todo lo alto. Era una luz para el mundo”, destacó Whitley.

Por su parte, el actor y cantante estadounidense Leslie Odom Jr. se mostró impactado, y reaccionó al posteo de Chester

“Un homenaje precioso, hermano. ¡Qué luz nos dio! Lo siento mucho”, afirmó.

En el posteo donde se anunció la muerte, miles de comentarios se unieron a despedirla.

Entre estos se destacan actores, escritores y figuras públicas, quienes se unieron en luto por el fallecimiento del la actriz.