La periodista Glenda Umaña despidió a través de las redes sociales a Alberto Padilla, reconocido periodista internacional que falleció este viernes en Costa Rica.

Umaña escribió en sus redes sociales que “amaneció en shock” al enterarse de la noticia del fallecimiento de Padilla.

@diario.extra Grupo Extra lamenta el fallecimiento de nuestro amigo Alberto Padilla, destacado periodista internacional que formó parte del consejo editorial del medio en 2024. ♬ sonido original – Diario Extra

El sentido mensaje:

Nos conocimos en 1997 cuando ambos fuimos parte del grupo de periodistas y presentadores que fundó CNN EN ESPAÑOL y donde fue sumamente exitoso con su programa “Economía y Finanzas”.

Pero fue en los últimos 10 años donde nos unimos más en distintos proyectos profesionales.

Era una persona saludable, hacía ejercicio y disfrutaba especialmente del golf, caminando los 18 hoyos sin carrito.

Anoche estaba disfrutando con sus amigos acá y se sintió mal. Lo llevaron al hospital y falleció de un ataque fulminante del corazón.

Oro especialmente por sus dos hijos adorados, quienes viven en Atlanta y de quienes estaba sumamente orgulloso.

Abrazo a todos nuestros amigos de CNN. Nos abrazamos y celebramos su vida y su llegada a la Casa Del Padre.

¡Gracias por tus consejos! Hasta pronto amigo. Te queremos mucho.