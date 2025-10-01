La Junta Directiva y el personal del Lincoln School lamentaron profundamente el fallecimiento de Kevin Kirby, exalumno de la institución y miembro de la clase del 2017.

A través de un comunicado, el centro educativo expresó sus condolencias a familiares y amigos del joven.

“El Lincoln School lamenta profundamente el fallecimiento de Kevin Kirby, exalumno de nuestra comunidad. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos”, indicó el mensaje oficial acompañado de un listón negro en señal de luto.

Las autoridades confirmaron la madrugada de este miércoles el hallazgo de un hombre sin vida en el sector de Hatillo 8, bajo el puente de Circunvalación, a la altura del río María Aguilar, en el sentido Hatillo-Pavas.

Cuerpo hallado bajo puente. Foto: Wilbert Hernández.

El reporte ingresó a las 2:59 a. m., cuando una unidad básica de la Cruz Roja atendió la alerta y localizó a un hombre adulto con múltiples traumas. Al ser abordado, ya no presentaba signos de vida.