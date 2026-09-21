Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El dolor y la consternación embargan a la comunidad del Colegio de San Luis Gonzaga tras la trágica muerte de una estudiante de 12 años de apellido Zeledón que falleció la tarde de este domingo producto de una descarga eléctrica en un complejo turístico en Aserrí.

A través de un emotivo mensaje oficial, las autoridades del centro educativo y sus compañeros de aula manifestaron su profundo pesar por la repentina partida de la joven.

“Gran dolor y consternación nos embarga este domingo, la tragedia tocó la puerta de una de nuestras familias. Nos unimos, en profundo respeto y fe en Dios, a la oración por el alma de nuestra querida Keyshell. No podemos ponernos en el lugar de sus seres amados, pero sí acompañarlos en su dolor en este momento tan difícil”, publicó la institución en sus redes sociales.

La joven, según la institución, destacaba activamente en el área deportiva del colegio, donde formaba parte de la representación de balompié, motivo por el cual sus compañeras le dedicaron unas palabras de despedida.