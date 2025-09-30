La cantante Ángela Aguilar expresó recientemente su profundo dolor tras enterarse del trágico asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, más conocido como Micky Hair, quien fue su estilista y colaborador cercano.

Según informaron fuentes oficiales, el ataque ocurrió la noche del 29 de septiembre afuera del salón de belleza Micky Hair, ubicado en la intersección de Molière y Presidente Masaryk en Polanco.

El crimen fue catalogado como un ataque directo, pues dos sujetos que viajaban en motocicleta dispararon contra Miguel Ángel y huyeron inmediatamente.

“Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

“Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”, expresó la hija de Pepe Aguilar.

Micky tenía apenas 28 años y era originario de Jalisco. Había ganado reconocimiento por su trabajo con figuras como Ángela Aguilar, Kenia OS, Natasha Dupeyrón y Altair Jarabo, entre otras.

Su relación profesional con Ángela había dejado huellas profundas para la artista, pues él no solo se encargaba de su imagen, sino que también ofrecía respaldo emocional en momentos vulnerables.