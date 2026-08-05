Scott Brannon aceptó pagar $25 millones al Gobierno de los Estados Unidos como parte del acuerdo de culpabilidad que firmó con la Fiscalía del Distrito Este de Texas por operar un negocio ilegal de apuestas.

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Según el documento judicial, el dinero corresponde al decomiso de las ganancias que las autoridades consideran provenientes de la actividad ilícita. El pago no será inmediato, sino que deberá realizarse en cuatro desembolsos establecidos en el acuerdo.

El calendario de pagos

Brannon deberá cumplir con el siguiente cronograma:

$7 millones al momento de formalizar su declaración de culpabilidad.

al momento de formalizar su declaración de culpabilidad. $6 millones dentro de los 30 días posteriores a completar los seis meses de arresto domiciliario.

dentro de los a completar los seis meses de arresto domiciliario. $6 millones dentro de los 90 días posteriores al segundo pago.

dentro de los al segundo pago. $6 millones dentro de los 90 días posteriores al tercer pago.

Con este esquema, el acusado completará el pago de los $25 millones acordados con las autoridades estadounidenses.

También deberá cumplir otras condiciones

Además del decomiso, Brannon aceptó pagar una multa de $5.000 y una tasa especial obligatoria de $100.

El acuerdo también establece que cumplirá un año de libertad condicional, incluyendo seis meses de arresto domiciliario. Si completa satisfactoriamente ese período, podrá cumplir los seis meses restantes de la condena fuera de Estados Unidos.