El paso del costarricense Sebas Guillem por Got Talent España llegó a su final, luego de no obtener la cantidad de votos suficiente para avanzar a la ronda definitiva entre los tres actos más apoyados por el público.

Desde sus primeras apariciones, el tico logró conectar tanto con la audiencia como con el jurado, integrado por Risto Mejide, Paula Echevarría, Florentino Fernández y Tamara Falcó. Su propuesta, basada en composiciones propias como “Joy”, le permitió destacar dentro de la competencia.

En las etapas finales del formato, el resultado depende directamente del público, que vota en vivo para definir quiénes avanzan. Para la última instancia, solo los tres actos más votados pasan a disputar el primer lugar.

En cuanto a premios, el formato de “Got Talent España” establece un único ganador, quien se lleva el premio económico principal —que ronda los 25.000 euros— además del reconocimiento del programa. Los demás finalistas y participantes no reciben una remuneración económica oficial por su participación.

Sin embargo, el paso por el programa sí representa una vitrina importante. En el caso de Guillem, su participación le deja exposición internacional, crecimiento de audiencia y posibles oportunidades en la industria musical, tras haber logrado posicionarse como uno de los actos más destacados de la temporada.