Descubra la inspiradora historia de otros dos finalistas del concurso “Así Canto Yo”. La de una madre valiente que, a través del canto, ha transmitido a sus hijos una pasión que les ayuda a superar adversidades y la de joven que está cumpliendo el sueño de su padre inspirado en el canto.

Natasha Alfaro es una mamá todo terreno. Puntarenense radicada en Tibás, saca adelante a sus tres hijos mientras combina múltiples oficios: maquillista, empresaria, masajista, lashista, animadora, cantante y estudiante de arquitectura.

Hoy, esa pasión la sigue acompañando, pero ahora con tres pequeños fans incondicionales: su hijo mayor de 10 años, su hija de nueve y la más pequeña de solo cuatro.

“Sí, ha sido duro poder distribuir mi tiempo con todo lo que tengo que hacer y dedicarles el tiempo a mis hijos, pero afortunadamente tengo a mi abuela que es como mi segunda mamá, sin ella no sé qué haría”, compartió.

Desde que era una niña de apenas tres años, Natasha cantaba en karaokes y eventos, siguiendo la tradición musical de su familia.

“Me encantaría el hecho de poder presentarme en algún momento junto a mis hijos, eso es algo que nunca se ha visto en mi familia y pienso que sería un momento muy especial para mí porque ellos lo son todo”, dijo.

A pesar del peso de sus múltiples ocupaciones, Natasha sigue adelante con una sonrisa, motivada por los ojos brillantes de sus hijos.

Cada vez que los ve imitándola, sintiéndose orgullosos de ella, sabe que está dejando una huella imborrable.

“Mis hijos me toman como un ejemplo a seguir, ya que cuando me ven, observo que les gusta mucho seguirme los pasos”, expresó.

“Cuando se me acercan y me dicen que mis niños son muy talentosos, eso me hace sentir muy orgullosa de lo que ellos se están convirtiendo”, afirmó.

Natasha es el claro ejemplo de que cuando una madre lucha por sus sueños, inspira a sus hijos a volar aún más alto.

El sueño de su padre

Manuel Mora Hernández, un joven de 18 años de Coronado, está viviendo lo que para su papá siempre fue un sueño no realizado: el canto.

Desde pequeño, su padre, también llamado Manuel Mora, le inculcó la pasión por la música y hoy el joven se dedica con todo su corazón a hacer realidad el sueño que su padre no pudo cumplir.

“Yo estoy intentando hacer lo mejor que puedo para demostrarle a mi papá y al público en general de lo que soy capaz, a pesar de que sé que jamás le podré agradar a todo el mundo”, compartió.

A pesar de su corta edad, Manuel no está solo en esta travesía. Su familia también lo ha apoyado desde sus inicios a los dos años.

El joven cantante ya ha demostrado su talento en varios festivales artísticos, entre ellos el prestigioso Festival Estudiantil de las Artes (FEA).

Con esfuerzo y pasión, Manuel busca dejar huella en la música, sabiendo que su arte no solo se dirige al público, sino

especialmente al corazón de su progenitor quien lo impulsa a diario.