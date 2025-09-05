Luces, aplausos y mucha adrenalina marcaron la gran final del concurso “Así Canto Yo”, que este jueves 5 de setiembre convirtió al restaurante El Chalet en Calle Blancos en el epicentro de la música nacional.

Tras cuatro intensos meses de ensayos, galas semanales y sueños compartidos, los 10 finalistas llegaron con todo al escenario para dejar el alma en cada nota y demostrar por qué merecían la gloria. La noche prometía ser mágica… y superó todas las expectativas.

Los finalistas subieron al escenario dispuestos a darlo todo y demostrar por qué llegaron hasta esta instancia. Cada uno de ellos ofreció lo mejor de su voz y su corazón, en una velada cargada de talento y pasión.

Los participantes no estuvieron solos, ya que cada uno contó con el apoyo incondicional de familiares y amigos, quienes llenaron el recinto para animarlos y celebrar sus logros.



El escenario de El Chalet vibró con gran energía.

La noche estuvo marcada por una variedad de géneros musicales que complacieron a todos los gustos, desde baladas románticas hasta potentes interpretaciones de música ranchera, pasando por pop, rock y temas cristianos.

El jurado de lujo también fue parte esencial del evento, con figuras de renombre como el tenor costarricense, Joaquín Yglesias; la máster en canto, María Martha López y el reconocido músico, Edín Solís, guitarrista de la agrupación nacional Editus. Ellos fueron los encargados de evaluar cada presentación con ojo crítico y sensibilidad artística.

Además del talento vocal, el ambiente estuvo lleno de alegría gracias a las dinámicas organizadas para el público presente, quienes participaron activamente y se llevaron premios a casa.

Y como no podía faltar, los asistentes también disfrutaron de buena comida y un ambiente acogedor, lo que convirtió la final en una experiencia completa e inolvidable para todos los que se dieron cita.