La emoción se siente en el aire y los nervios también. Los diez finalistas de Así Canto Yo están afinando hasta el último detalle para lo que promete ser una de las noches más vibrantes de la temporada.

Después de cuatro intensos meses llenos de talento, historias personales y presentaciones memorables, los participantes están dando lo mejor de sí en los ensayos finales. Entre calentamientos vocales, repeticiones de coreografía y palabras de aliento entre compañeros, se respira pura adrenalina de cara a la esperada gala final.

Fotografía Mauricio Aguilar

Cada uno de los finalistas representa una historia única, una voz distinta y un sueño compartido: conquistar al jurado y al público con su interpretación sobre el escenario del restaurante El Chalet en Calle Blancos, este jueves 4 de septiembre a partir de las 9:30 p.m.

El evento podrá seguirse totalmente en vivo por Extra TV, los 92.3 FM de Extra Radio y todas las plataformas digitales del medio, para que nadie se quede sin disfrutar del talento nacional.

Además de la ovación del público, los participantes competirán por atractivos premios en efectivo. El primer lugar se llevará ¢1 millón, el segundo lugar ganará ¢500 mil y el tercero ¢250 mil, sumado a reconocimientos especiales para los tres primeros puestos.

Los cantantes no estarán solos. Sus familiares y amigos ya confirmaron su presencia para apoyarlos desde las gradas, en una noche que combinará emociones, buena música y sorpresas. También habrá dinámicas con el público para llevarse premios a casa y comida deliciosa durante toda la velada.

Con un jurado de lujo conformado por el tenor Joaquín Yglesias, la master en canto María Marta López y el reconocido músico Edín Solís, de Éditus, la competencia está más reñida que nunca.