La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Percepción de los Usuarios 2025, una herramienta que permite conocer cómo califican los costarricenses los servicios de telecomunicaciones que utilizan día a día.

Según los usuarios, Telecable es el mejor operador de internet fijo y el más recomendado por los costarricenses.

Mientras que la compañía Claro se posiciona como número 1 por parte de los usuarios en cuanto a servicios móviles (telefonía y datos) y asimismo, la más recomendada.

En el servicio de telefonía fija, Kölbi es el más preferido.

Y lo que es Televisión por suscripción, tanto Claro como Kölbi, son los más gustados, aunque el más recomendado por los usurarios sigue siendo Kölbi.

Según Federico Chacón Loaiza, presidente del Consejo Directivo de la SUTEL, “esta encuesta no solo ofrece una radiografía de la opinión de los usuarios, pero también representa una herramienta de mejora para los operadores del mercado, al brindar información clara y confiable sobre las percepciones de sus clientes. Asimismo, permite a los consumidores contar con un referente objetivo a la hora de valorar la calidad de los servicios que reciben”

La encuesta fue realizada entre el 26 de febrero y el 28 de abril de 2025 e incluyó entrevistas

telefónicas a 6.960 personas mayores de 18 años, distribuidas entre los distintos servicios.