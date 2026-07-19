Así calienta La Sabana previo a la final del Mundial

Camisetas de España y Argentina, rostros pintados, familias y grupos de amigos comenzaron a llenar el parque desde tempranas horas para vivir la emoción de la gran final del Mundial 2026.

La concentración de aficionados responde al Festival “San José Te Quiere Aquí”, una iniciativa organizada por la Municipalidad de San José para que las personas disfruten del encuentro futbolístico.