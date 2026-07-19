Así calienta La Sabana previo a la final del Mundial

Camisetas de España y Argentina, rostros pintados, familias y grupos de amigos comenzaron a llenar el parque desde tempranas horas para vivir la emoción de la gran final del Mundial 2026.
La concentración de aficionados responde al Festival “San José Te Quiere Aquí”, una iniciativa organizada por la Municipalidad de San José para que las personas disfruten del encuentro futbolístico.
El evento, de acceso gratuito, ofrece la transmisión del partido en pantalla gigante, además de conciertos, espectáculos culturales, zonas gastronómicas, feria de emprendimientos y actividades recreativas para todas las edades.
Una vez concluido el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo, el grupo colombiano Piso 21 subirá al escenario principal para ofrecer un concierto completamente gratuito, como cierre de la jornada organizada por la Municipalidad de San José.