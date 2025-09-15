La esperada ceremonia de los Emmys 2025 se celebra en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. El evento, conducido por el comediante Nate Bargatze, comenzó a las 5:00 p.m. (hora del Pacífico) y se transmite en vivo por CBS y Paramount+.

En la alfombra roja, las estrellas brillaron con vestidos y trajes espectaculares, mostrando lo mejor de la moda actual. Destacaron atuendos de alta costura y looks sofisticados que capturaron todas las miradas.

Selena Gómez protagonizó uno de los momentos más esperados de la alfombra roja, deslumbrando con un look firmado por Louis Vuitton.

Sydney Sweeney deslumbró con un sofisticado diseño de Oscar de la Renta, reafirmando su estatus como uno de los íconos de estilo de la noche.

Ben Stiller, con su habitual carisma, saludó y lanzó algunas bromas frente a los flashes. Para esta gran celebración televisiva, optó por un traje sofisticado que no pasó desapercibido.

Molly Gordon, protagonista de El Oso, deslumbró con un llamativo vestido de rayas diseñado por Giorgio Armani.

Cole Walliser también optó por un conjunto en tonos azules. ¿Lo que más destacó? Su característica melena rizada y natural.

Jason Segel se destacó con un elegante traje marrón, que combinó con una sobria camisa negra para un look clásico y moderno a la vez.

Walton Goggins apostó por un look atrevido al lucir una blusa blanca de escote pronunciado, que complementó con pantalones negros para un contraste elegante y audaz.

Pedro Pascal acaparó miradas desde su llegada a la alfombra roja, luciendo un conjunto blanco de Celine compuesto por un blazer cruzado, pantalón a juego, camisa blanca abotonada y zapatos en tono uniforme.

Scarlett Johansson lució el cabello suelto, peinado hacia atrás con un efecto ligeramente húmedo, sin accesorios visibles ni bolso a la vista. Optó por un maquillaje sutil en tonos naturales, y mantuvo una expresión serena mientras posaba con la mirada al frente.

Además de lucir impecables, varios actores aprovecharon para compartir mensajes sobre inclusión, diversidad y medio ambiente, demostrando que la noche es mucho más que premios.

La alfombra roja fue la antesala perfecta para una ceremonia llena de emoción y talento. Ahora solo queda esperar para ver quiénes se llevan las codiciadas estatuillas.