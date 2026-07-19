Así analizan millones de reacciones de los aficionados durante el Mundial

Mientras Argentina y España disputan este domingo la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, millones de aficionados alrededor del mundo no solo estarán pendientes del partido. También estarán siendo parte de un estudio que busca descubrir cómo viven el fútbol desde las gradas y las redes sociales.

La firma internacional Gensler informó que convirtió el Mundial en un laboratorio para analizar, en tiempo real, millones de publicaciones realizadas por aficionados en plataformas como Facebook, Instagram, X y TikTok desde las ciudades sede y los estadios.

El objetivo es identificar qué elementos generan las experiencias más memorables durante un evento deportivo y utilizar esa información para diseñar los recintos del futuro.

El seguimiento puede consultarse mediante la plataforma The Voice of the Fan, la cual se actualiza semanalmente con datos sobre las emociones, preferencias y comportamientos de los seguidores.

Según la firma, el análisis permitirá desarrollar estadios y distritos de entretenimiento más inmersivos, accesibles y conectados con las ciudades, donde la experiencia del público tenga tanto protagonismo como lo que ocurre dentro de la cancha.

La iniciativa coincide con el crecimiento del deporte como industria de entretenimiento. Estimaciones del Mundial 2026 apuntan a un impacto económico de hasta 40.900 millones de dólares, además de millones de asistentes y cientos de miles de empleos generados.

Para los especialistas, el aficionado dejó de ser un simple espectador y ahora es el principal insumo para definir cómo serán los escenarios donde se vivirán las próximas grandes citas del fútbol.