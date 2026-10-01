Así alínea la Sele para enfrentar a Nicaragua

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Costa Rica ya tiene definida su alineación para enfrentar a Nicaragua por la Liga de Naciones de Concacaf. El técnico interino Bryan Ruiz apuesta por un once con Keylor Navas en la portería y varias caras conocidas en la defensa y el ataque.

Navas será el encargado de custodiar el arco de la Tricolor, mientras que la línea defensiva estará conformada por Yerlan Sosa, Jeyland Mitchell, Francisco Calvo y Darril Araya.

En el mediocampo aparecerán Sebastián Acuña, Roan Wilson y Claudio Montero, quienes tendrán la responsabilidad de darle equilibrio al equipo y generar juego desde la zona central.

La ofensiva estará integrada por Kenyel Michel, Carlos Mora y Orlando Sinclair, en busca de generar peligro ante la selección nicaragüense.

De los llamados nuevos de Ruiz, Juan Pablo Vargas y Celso Borges esperarán desde el banquillo para ver si suman minutos, si así el DT interino lo requiere.