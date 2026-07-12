Así alinea Alajuelense y Herediano para el duelo de la Supercopa

Todo está preparado para que ruede el balón en la Supercopa 2026, donde la Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano buscarán conquistar el primer título oficial de la temporada 2026-2027.

Ambos equipos ya confirmaron sus alineaciones titulares para el compromiso que enfrentará al campeón del Apertura 2025 frente al monarca del Clausura 2026, en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

Liga Deportiva Alajuelense: Washington Ortega; Alexis Gamboa, Yeison Molina, Ronald Matarrita, Deylan Paz; Rashir Parkins, Aarón Salazar, Creichel Pérez; Jeison Lucumí, Ronaldo Cisneros, Anthony Hernández.

DT: Ismael Rescalvo.

Club Sport Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Darryl Araya, Jesús Rubio, Getsel Montes; Sergio Rodríguez, Emerson Bravo, Keysher Fuller; Allan Cruz, Luis Ronaldo Araya, Elías Aguilar.

DT: José Giacone.

El encuentro está programado para las 5:00 p.m. y podrá seguirse en vivo a través de FUTV.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra