Un hombre de apellido Forbis, conocido como alias “Zapatero”, y reconocido como “asesino serial”, por las autoridades policiales, figura como sospechoso de cometer al menos cuatro homicidios contra mujeres en un radio de aproximadamente un kilómetro en el sector de Cieneguita, en Limón.

De acuerdo con la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los crímenes ocurrieron entre 2011 y 2019 y presentan un patrón similar tanto en la ubicación como en el modo de operar.

El primer caso se registró el 25 de enero de 2011, cuando fue hallado el cuerpo de una mujer de 45 años en una estructura abandonada. Días después, el 2 de febrero, apareció otra víctima de 33 años en la playa de la misma zona. El tercer homicidio ocurrió el 10 de junio de ese año, cerca del cementerio de Cieneguita, mientras que el cuarto caso se reportó el 28 de diciembre de 2019, también en el sector.

Información del OIJ

Según el OIJ, todas las víctimas eran mujeres en condición de vulnerabilidad, con problemas de adicción y situación de calle, lo que facilitó el acercamiento del sospechoso, quien se desenvolvía en ese entorno.

El análisis policial determinó que los cuatro crímenes ocurrieron en un área reducida, lo que responde al llamado “perfil geográfico” o zona de confort del agresor, donde se movía con facilidad y pasaba desapercibido.

Las autoridades indicaron que el sospechoso utilizaba un método similar en todos los casos: estrangulación mediante objetos o prendas de las propias víctimas.

La identificación del sujeto se logró mediante pruebas de ADN analizadas en el sistema CODIS, que permitió vincular los casos entre sí y asociarlos con el sospechoso.

El presunto asesino serial fue detenido recientemente en la misma zona donde presuntamente operaba y un tribunal le impuso seis meses de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

El OIJ mantiene abiertas otras líneas de investigación para determinar si el sospechoso podría estar vinculado con más hechos similares dentro o fuera de la provincia.