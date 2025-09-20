Un hombre de apellido Hidalgo fue asesinado de múltiples disparos en una venta de comida rápida en Aguas Zarcas de San Carlos durante la noche de este viernes.

Los principales sospechosos y detenidos por las autoridades son dos jóvenes: un menor de edad de 17 años y otro hombre de apellido García de 18 años.

La víctima tendría 29 años, según detalló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). En apariencia, este hombre llegó al comercio y fue abordado por dos sujetos en motocicleta.

En apariencia, el acompañante de la motocicleta es quien le dispara a Hidalgo en múltiples ocasiones y dejándolo sin vida en el sitio.

Estos jóvenes se habrían dado a la fuga y a 3 kilómetros del sitio, fueron capturados por las autoridades.

A estos jóvenes se les decomisó la motocicleta y los cascos. De la misma forma, en la ruta en donde se les detuvo, los agentes recolectaron indicios de importancia para la investigación.