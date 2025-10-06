El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó que en el lugar investigado por el homicidio de Kevin Kirby hallaron indicios relevantes que podrían estar relacionados con la víctima.

El OIJ realizó el pasado viernes en horas de la tarde y noche un allanamiento en una vivienda ubicada en la Ciudadela María Reina, en los barrios del sur de San José, como parte de la investigación por la muerte del joven Kirby.

Caso de Kevin Kirby, cuerpo fue hallado bajo un puente. Foto: Wilbert Hernández.

“Como parte de la investigación, se logró determinar que en esa casa de habitación intentaron lijar paredes, también intentaron limpiar diferentes partes de los aposentos, sin embargo, siempre fue posible poder extraer evidencia biológica importante que la misma se intentará tratar de determinar si es de este joven Kirby o de otra persona”, indicó Zúñiga.

De acuerdo con el jerarca, la evidencia será analizada para determinar si los residuos y fluidos encontrados pertenecen a la víctima o a otra persona.

“Importante destacar que de acuerdo a las diligencias realizadas, se logró extraer evidencia importante que fue remitida al Complejo de Ciencias Forenses para el trámite correspondiente a fin de identificar si los fluidos o residuos encontrados corresponden de alguna medida en apariencia a esta persona fallecida“, detalló el OIJ.

Joven fallecido era amante del surf.

En cuanto al móvil del crimen, Zúñiga explicó que la principal hipótesis apunta a un motivo económico.

“Intentaron sustraer alguna cantidad importante de dinero y en algún momento no se logró y esto fue lo que conllevó a la muerte del joven en apariencia”, señaló.

Asimismo, aclaró que el vehículo de Kirby fue recuperado posteriormente, por lo que no habría sido el objetivo del ataque.

Caso Kevin Kirby.

“En realidad el móvil del vehículo fue un ánimo de lucro de parte de las personas involucradas que veían en esta persona una persona bastante pudiente e intentaron o quisieron sustraerle o quitarle dinero en efectivo como tal. El vehículo fue recuperado posteriormente por parte de OIJ, entonces no necesariamente el vehículo era el móvil como tal”, agregó Zúñiga.

El director del OIJ indicó que el caso continúa bajo investigación.