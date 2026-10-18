Asesinan joven dentro de carro: tenía 6 balazos en la cabeza 

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Un joven de apellido Calderón, de 24 años, fue asesinado a balazos la noche de este sábado, mientras se encontraba dentro de un automóvil estacionado en vía pública, en el sector de Anselmo Llorente, en Tibás, San José.

Según el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el caso ingresó alrededor de las 8:30 p.m., cuando, en apariencia, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta pasaron cerca del vehículo y le dispararon en múltiples ocasiones, presuntamente sin mediar palabra.

De acuerdo con el OIJ, Calderón recibió seis impactos de bala en el rostro y el pecho, por lo que falleció en el sitio.

Agentes judiciales realizaron la inspección de la escena y el levantamiento del cuerpo, que será remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades, para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.