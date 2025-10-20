Un hombre de 48 años y de apellido Aguilar fue asesinado dentro de un taller mecánico ubicado en Birrisito de Cartago.

Según trascendió, 2 sujetos fuertemente armados llegaron en moto al establecimiento y dispararon en varias ocasiones contra la víctima.

Al lugar acudieron unidades de Cruz Roja, sin embargo, tras varios minutos de intentar salvar la vida, fue declarado fallecido en el sitio.

La escena quedó a cargo de Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo.

Fuentes cercanas a Diario Extra confirmaron que el sujeto tenía 15 días de haber salido de prisión, por un caso relacionado con drogas.

Por el momento no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas y que por eso fuera atacado de manera directa.

Con información de corresponsal Joaquín Salas.