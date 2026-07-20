Un hombre de 46 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este lunes frente a su vivienda en el sector de Reventazón, en Siquirres de Limón.

En el mismo hecho, una menor de 13 años resultó herida por una esquirla y tuvo que recibir atención médica.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque fue reportado alrededor de la 1:20 a. m. La investigación preliminar indica que la víctima, de apellido Aguilar, se encontraba en las afueras de su casa cuando fue interceptada por, al menos, dos sujetos que, en apariencia, le dispararon en múltiples ocasiones antes de escapar del lugar.

El hombre presentaba heridas de bala en la clavícula, el hombro, el pecho, la parte baja de la espalda y las extremidades inferiores. Agentes del OIJ de Siquirres realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Durante la inspección de la escena, los investigadores recolectaron indicios balísticos que serán analizados por el Laboratorio de Ciencias Forenses como parte de las diligencias.

Además, una menor de 13 años sufrió una lesión provocada por una esquirla en una de sus piernas, por lo que requirió atención médica.

El OIJ mantiene la investigación abierta para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables.