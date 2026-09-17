Asesinan hombre a plena luz del día: balas quedan en la escena

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Un hombre adulto murió la mañana de este jueves, luego de recibir múltiples impactos de bala en el sector de Venecia, en San Carlos, Alajuela.
La Cruz Roja Costarricense recibió la solicitud de ayuda aproximadamente a las 8:00 a. m., luego de que se reportara a un hombre herido por arma de fuego.
Dos ambulancias de soporte básico fueron enviadas al lugar. Al llegar, los socorristas encontraron a la víctima y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Las autoridades mantienen la escena bajo custodia mientras esperan la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargarán de recolectar los indicios balísticos y realizar las diligencias correspondientes.
Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque, así como la identidad de la víctima y el posible móvil del homicidio.
El caso quedó en manos del OIJ.