Asesinan hombre a plena luz del día: balas quedan en la escena

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Un hombre adulto murió la mañana de este jueves, luego de recibir múltiples impactos de bala en el sector de Venecia, en San Carlos, Alajuela.

La Cruz Roja Costarricense recibió la solicitud de ayuda aproximadamente a las 8:00 a. m., luego de que se reportara a un hombre herido por arma de fuego.

Homicidio en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Dos ambulancias de soporte básico fueron enviadas al lugar. Al llegar, los socorristas encontraron a la víctima y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades mantienen la escena bajo custodia mientras esperan la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargarán de recolectar los indicios balísticos y realizar las diligencias correspondientes.

Homicidio en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque, así como la identidad de la víctima y el posible móvil del homicidio.

Homicidio en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

El caso quedó en manos del OIJ.