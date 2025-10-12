Un hombre de 30 años, identificado con el apellido Aguilar, fue asesinado a balazos dentro de su vivienda la noche del sábado en La Suiza de Turrialba, Cartago.

“En apariencia el ahora occiso se encontraba dentro de su vivienda cuando aparentemente se escucharon detonaciones”, explicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 10:03 p.m. y, al llegar al sitio, los socorristas encontraron al hombre con una herida por arma de fuego en la cabeza, sin vida.

El OIJ confirmó que el hecho se reportó en horas de la noche y que el fallecido fue declarado muerto pocos minutos después.

Según las primeras versiones, Aguilar se encontraba acompañado de un familiar, quien habría sido la persona que dio aviso a las autoridades tras escuchar los disparos.

En la escena, los agentes judiciales recolectaron indicios balísticos y realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial para su autopsia.

Las causas del homicidio aún se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades.