Un hombre identificado de apellido Hidalgo, de 29 años, fue asesinado a balazos la noche de este viernes 19 de setiembre, en calle La Amistad, Esquipulas de Aguas Zarcas, San Carlos.

El ataque ocurrió cerca de las 9:40 p. m., dentro de un local comercial conocido como La Ventana de Memo, hasta donde la víctima había llegado a comer.

Asesinan a hombre a balazos en San Carlos. Fotografía: Cortesía

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres a bordo de una motocicleta pequeña, de color oscuro, ingresaron al sitio.

Ambos portaban cascos negros y abrieron fuego en múltiples ocasiones contra Hidalgo, quien recibió más de 6 impactos, presuntamente con un arma calibre 9 milímetros.

Asesinan a hombre a balazos en San Carlos. Fotografía: Cortesía

El hombre, vecino de Buenos Aires de Venecia, falleció en el lugar.

Se presume que Hidalgo vivía en unión libre y era padre de una hija menor de edad.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Con información de corresponsal Mariluz Rojas.