Asesinan hombre a balazos cerca de plaza de deportes

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un hombre adulto murió la noche del jueves, luego de recibir múltiples impactos de bala en el sector de 28 Millas, en Batán de Matina, Limón.

El hecho fue reportado en las inmediaciones del salón comunal y la plaza de deportes de la localidad.

La víctima fue identificada como: “Un sujeto de apellido Camacho, de 22 años, en las cercanías de la plaza de 28 Millas, en la localidad. Según la información preliminar, Camacho transitaba por vía pública cuando se le acercaron 2 sujetos en una motocicleta y le dispararon en múltiples ocasiones, causándolela muerte en el sitio”, indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Homicidio en Batán. Foto: Corresponsal Naum Mora.

Al llegar al sitio, una unidad de la Cruz Roja de Batán encontró al hombre con múltiples heridas provocadas por arma de fuego y confirmó que ya no presentaba signos vitales. Camacho presentaba heridas en la espalda y el cuello.

La alerta ingresó a las 8:58 p. m. y los cuerpos de emergencia desplazaron una unidad básica hasta el lugar.

Corresponsal Naum Mora.

La Fuerza Pública se encargó de asegurar la escena mientras se esperaba la intervención de las autoridades judiciales. Los agentes no encontraron indicios balísticos, en el lugar.

De manera preliminar, en el sitio se maneja la posibilidad de que el ataque esté relacionado con un supuesto ajuste de cuentas; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada por las autoridades encargadas de la investigación.

Corresponsal Naum Mora.

El caso quedó bajo investigación por parte del OIJ para determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque y los responsables.