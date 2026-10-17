Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Un exfiscal guatemalteco que denunciaba casos de corrupción y vínculos entre las pandillas y políticos fue asesinado a balazos este sábado en la capital de Guatemala, informó la policía.

El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, de 43 años, era fuerte crítico de la exfiscal general Consuelo Porras, señalada por grupos de derechos humanos y el gobierno como operadora del llamado “pacto de corruptos”, una supuesta red criminal que incluye a políticos, empresarios y crimen organizado.

Foppa, como le conoció, fue atacado en una cancha de fútbol que frecuentaba los multas de la semana, según el reporte policial, que informó de la captura “de manera preliminar” de dos “presuntos responsables”.

El exfiscal del Ministerio Público -en áreas de análisis financiero y otras- habló en sus redes de vínculos entre políticos de oposición con el líder de la pandilla Barrio 18 en Guatemala, Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, quien está aislado en una cárcel de máxima seguridad.

Foto: AFP.

El abogado, también exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), abordaba con frecuencia la situación de criminalidad que golpea al país y criticaba la política de seguridad gubernamental por considerarla ineficiente.

Foppa había denunciado la fuga de una prisión de máxima seguridad de una veintena de miembros del Barrio 18 hace un año, un caso que provocó una crisis en el país y el relevo de la cúpula de seguridad en el gobierno.

En uno de sus últimos mensajes en redes sociales, planteó la hipótesis de una “incursión de mercenarios de la CIA, apoyada por el ejército de Guatemala” sobre los enfrentamientos entre supuestos narcotraficantes que dejaron ocho muertos en septiembre en el este del país.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, repudió “enérgicamente” el asesinato. “Sus autores, materiales e intelectuales, deben pagar las consecuencias con todo el peso de la ley”, escribió en su cuenta en la red social X.

“Incomodó a redes criminales y corruptas, denunciado enérgicamente con nombres y apellidos quienes son los que han tenido al país en zozobra y en la miseria humana”, escribió en X Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la oenegé Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

El exfiscal guatemalteco también denunciaba con frecuencia supuestos actos de corrupción de autoridades de comunidades del país.

En el ataque armado murió otra persona no identificada que se encontraba en el campo de fútbol, ​​de acuerdo con el cuerpo de bomberos.