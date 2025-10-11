El modelo y cantante argentino Fede Dorcaz, de 29 años, fue asesinado a balazos mientras transitaba por una céntrica avenida de Ciudad de México, informaron este sábado las autoridades locales.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el crimen ocurrió la noche del jueves, pero fue hasta este sábado cuando se confirmó la apertura de una investigación.

“El actor y cantante de nacionalidad argentina fue agredido con disparos de arma de fuego mientras viajaba a bordo de su vehículo sobre Anillo Periférico”, detalló la fiscalía en un comunicado oficial.

En un principio, medios locales informaron que se trataba de un intento de asalto para robar el vehículo; sin embargo, un reporte posterior de la policía capitalina indicó que se trató de un ataque directo.

La noticia del fallecimiento fue dada a conocer el viernes por un programa de espectáculos de la cadena Televisa, aunque en ese momento no se precisaron las circunstancias del hecho.

Dorcaz desarrolló la mayor parte de su carrera en el modelaje y, en los últimos años, buscaba consolidarse como cantante. Fue conocido por su participación en el programa “Las Estrellas Bailan”, también de Televisa, donde compartió escena con su novia, la influencer y cantante venezolana Mariana Ávila.

El asesinato del artista se suma a otros hechos violentos recientes que han conmocionado al medio musical latinoamericano. En septiembre pasado, los músicos colombianos Bayron Sánchez (B King) y DJ Regio Clown (Jorge Herrera) fueron hallados sin vida en un suburbio de la capital mexicana.