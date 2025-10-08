Un adulto mayor murió la madrugada de este miércoles luego de recibir impactos de arma de fuego en Aguas Zarcas de Matama, Limón

El hecho fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron recibir la alerta a las 4:19 a.m.

Ante esto, las autoridades se movilizaron al sitio de los hechos, en donde destacan que encuentran a un adulto mayor sin signos vitales en el interior de una vivienda.

“Adulto mayor encontrado dentro de su vivienda con 2 impactos en espalda, ya sin signos de vida”, destacó Cruz Roja.

Según mencionan, los hechos se habrían dado horas previas al abordaje, ya que vecinos habría dado aviso del suceso.

Para la atención de la emergencia se movilizó una unidad básica.

De momento se desconoce la identidad de la víctima. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales.