Una mujer estadounidense de 75 años, de apellido Heaviland, fue hallada sin vida la mañana de este lunes dentro de una propiedad en Cabo Velas, Santa Cruz de Guanacaste.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el caso como un aparente homicidio y no descarta que esté relacionado con un robo ocurrido en la propiedad.

De acuerdo con el OIJ, el reporte ingresó alrededor de las 7:00 a. m., cuando se alertó sobre el hallazgo del cuerpo de la adulta mayor dentro de la propiedad.

Violento homicidio en Santa Cruz. Foto: corresponsal Manuel Gutiérrez.

El hecho ocurrió cuando un peón llegó al inmueble para realizar labores y encontró a la mujer tendida en el suelo, en la parte frontal de la vivienda, dentro de la propiedad, la cual está rodeada por una tapia de aproximadamente dos metros de altura.

Al presentarse al sitio, los agentes realizaron una inspección preliminar y determinaron que la mujer presentaba golpes contusos en la cabeza. Además, durante la revisión de la casa encontraron “signos de aparente registro, lo que indica que posiblemente hubo un robo en la vivienda”, informó el OIJ.

Las autoridades también confirmaron que el vehículo de la víctima no se encontraba en la propiedad cuando iniciaron las diligencias.

Violento homicidio en Santa Cruz. Foto: corresponsal Manuel Gutiérrez.

Sin embargo, el OIJ indicó que “el carro ya fue ubicado, fue ubicado en la Policía de Tránsito de Liberia, ya que había sido decomisado el día de ayer en un retén policial a un sujeto por conducción temeraria”.

De forma preliminar, las autoridades manejan la versión de que la mujer habría sido golpeada en la cabeza con una piedra. Además, el cuerpo fue localizado cubierto con una toalla.

Ahora, los investigadores buscan determinar si la persona que conducía ese automóvil tiene alguna relación con la muerte de la adulta mayor.

“Se está haciendo toda la investigación respectiva para determinar qué relación puede tener esta persona que conducía el carro con la muerte de la mujer y el caso continúa en investigación”, señaló el OIJ.

Violento homicidio en Santa Cruz. Foto: corresponsal Manuel Gutiérrez.

El cuerpo de Heaviland fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente, mientras los agentes judiciales continúan con la recolección de indicios y las diligencias para esclarecer el crimen y establecer el móvil del homicidio.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.