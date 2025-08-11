Una mujer de 25 años de apellidos Chaves Solano fue encontrada muerta en un parque infantil en el sector de Blanquillo, en San Rafael de Oreamuno, Cartago.

La joven, quien es madre de dos niños, de dos y ocho años, respectivamente, vivía a la par del parque, donde aparentemente vivía con una familiar.

Según trascendió, la noche anterior a que fue encontrado el cuerpo de Chaves, los vecinos escucharon fuertes gritos, donde aparentemente una persona pedía ayuda, sin embargo, no alertaron a las autoridades policiales.

Este medio conoció de manera extraoficial que el cuerpo de la joven presentaba múltiples golpes y heridas con arma blanca.

A pesar de que se está investigando las razones de lo ocurrido, se manejan varias versiones no oficiales, que vinculan a un sujeto desconocido que habría llegado hasta la vivienda de la mujer.

Vecino de Chaves, que prefirieron no ser identificados, aseguraron que era común que la mujer saliera en las noches al parque con la intención de fumar un cigarrillo.

Diario Extra conversó con una persona allegada a la joven, quien indicó que se maneja la tesis de que un hombre habría llegado hasta la casa para invitarla a salir al parque.

Posterior a esto habrían ocurridos los hechos violentos y se maneja la versión, aún sin confirmar por las autoridades judiciales, que el sujeto intentó abusar de ella, lo que desencadenó en el homicidio.

Según indicaron personas que la conocían, la mujer no contaba con un trabajo estable, pero cada vez que le salía alguna oportunidad, hacía “trabajitos informales” con la intención de sacar adelante a sus hijos, que padecen de autismo.

Confirmación de autoridades

Erick Calderón, director de la Fuerza Pública en Cartago, confirmó que los cuerpos policiales de la zona fueron alertados por el hallazgo del cuerpo de la mujer.

Por este motivo llegaron hasta el sitio, donde se confirmó la presencia del cadáver, por lo que procedieron a cerrar el perímetro, a la espera de la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Mientras que la Cruz Roja Costarricense detalló: “Se reporta hallazgo de una mujer en un parque infantil la misma sin signos vitales en el lugar, escena queda a cargo de autoridades”.

Por su parte el OIJ confirmó que agentes estaban en el sitio haciendo el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo hasta la morgue.