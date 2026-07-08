Asesinan a joven a puñaladas en El Guarco de Cartago

Un joven, de edad no especificada, fue asesinado a puñaladas la tarde de este martes en el sector de Tobosi, en El Guarco de Cartago.

Preliminarmente se maneja que fue atacado en varias ocasiones, pese a que el reporte no detalla cómo se dio el crimen exactamente.

El hecho se presentó cerca de un reconocido supermercado de la zona, por el momento, la escena se mantiene custodiada por policía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La situación se mantiene bajo investigación judicial para determinar el móvil y dar con los responsables.