Asesinan a hombre en parqueo de restaurante en Guanacaste

Un hombre resultó herido y otro fallecido, producto de un ataque armado en la zona de Santa Cruz, Guanacaste, la noche de este lunes.

El hecho se presentó en el parqueo de un restaurante de la zona, donde aparentemente un vehículo con varios hombres abordo dispararon en múltiples ocasiones en contra de los ocupantes de otro carro, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El suceso dejó como resultado a un hombre fallecido de apellido Ramírez, de 43 años, el cual presentaba al menos tres impactos por arma de fuego en tórax y cabeza.

Además, de un masculino de apellido Bermúdez de 41 años, el cual fue trasladado al hospital de Nicoya, con una herida en el abdomen.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo del fallecido, el cual fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación.

Nota escrita por Layrrette Carmiol Zavala