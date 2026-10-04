Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Alonso, de 39 años y nacionalidad nicaragüense, falleció la madrugada de este domingo luego de recibir varios disparos mientras viajaba como acompañante en un vehículo en Tamarindo, Guanacaste.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:20 a. m., cuando, en apariencia, el vehículo en el que viajaba Alonso fue abordado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Según la información preliminar, desde la motocicleta los sujetos habrían disparado en múltiples ocasiones contra Alonso, quien resultó gravemente herido y falleció en el sitio.

El conductor del vehículo en el que viajaba la víctima resultó sin heridas de gravedad.